فيديو.. لهذه الأسباب السعودية عضو في فاتف

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

تقديرًا لجهود المملكة ومكانتها على المستويين الدولي والإقليمي وما تقوم به من جهد ملموس لمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، وانتشار التسلح، تم اختيار المملكة لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وستُسهم مشاركة المملكة خبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.

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وبعضويتها في المجموعة ستتمكّن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف.

كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيُسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.