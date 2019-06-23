الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الإثنين الموافق 2019/06/24 في المملكة.

وقالت إنه يستمر نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، أجزاء من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وشملت التوقعات، أن تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.