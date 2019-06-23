الان تتابع الخارجية البربطانية: شبه متأكدين من تورط إيران في الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 7:18 م, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قالت الخارجية البربطانية، إن أجهزتعها شبه متأكدة من تورط إيران في الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط. وأضافت أن وزير شؤون الشرق الأوسط أكد تحمل إيران بصورة شبه مؤكدة المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات.

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