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الان تتابع “مدني بريدة” ينقذ عاملًا سقط داخل خزان محطة وقود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نجحت فرق الدفاع المدني ببريدة، اليوم الأحد، في إنقاذ عامل سقط داخل خزان محطة وقود.
وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أنقذ مدني بريدة عامل سقط داخل خزان محطة وقود، تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى”.
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