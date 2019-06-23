“مدني بريدة” ينقذ عاملًا سقط داخل خزان محطة وقود

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نجحت فرق الدفاع المدني ببريدة، اليوم الأحد، في إنقاذ عامل سقط داخل خزان محطة وقود.

وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أنقذ مدني بريدة عامل سقط داخل خزان محطة وقود، تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى”.