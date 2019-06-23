الان تتابع المملكة أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
وافقت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” على حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري.
جاء ذلك تقديرًا لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتثمينا للجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزاماتها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.
وبحصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي، يكون عدد الأعضاء في المجموعة حاليا 39 عضوا منها أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل أغلب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.
ويعد حصول المملكة على عضوية المجموعة منسجما مع جهود المملكة وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز قدرته على مواجهة وتجاوز التحديات، وتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية وإبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
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