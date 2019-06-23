شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على أهداف منصة «اعتماد» للخدمات المالية الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، مدير إدارة المنتجات بوزارة المالية عبدالله بن حمود الحمود.

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وقدم الحمود عرضاً لأمير منطقة الجوف عن منصة اعتماد الإلكترونية للخدمات الحكومية، التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة.

وأوضح الحمود خلال العرض أن من أهداف المنصة تمكين المنشآت الناشئة، وتوحيد الإجراءات، والحد من تعثر المشاريع، وزيادة الشفافية، وانتظام الصرف، وبين أن عدد المنافسات المطروحة خلال الربع الأول من العام 2019 (40) ألف منافسة، و138 ألف عرض إلكتروني، و48 ألف أمر دفع، بقيمة 88 مليار ريال، فيما بلغ عدد العقود 29 ألف عقد، بقيمة 85 مليار ريال.

وتطلع أن تسهم المنصة في كفاءة الإنفاق، واختصار الوقت، وتقليل المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030».