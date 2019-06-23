شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي والجبير يبحثان جهود تحقيق الأمن والسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم (الأحد)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وبحث الجبير والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.