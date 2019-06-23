، هجوم مفاجئ للجيش اليمني يقتل 11 حوثياً بينهم قيادي في تعز ،

- 1/2
- 2/2
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي، اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني باغتت مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز بهجوم مفاجئ.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية، مبينًا أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 عنصرًا من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.
في سياق متصل: فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني اليوم شبكات ألغام أرضية زرعتها الميليشيا الحوثية، في جولة قصر شرقي المدينة.
هجوم مفاجئ للجيش اليمني يقتل 11 حوثياً بينهم قيادي في تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي، اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني باغتت مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز بهجوم مفاجئ.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية، مبينًا أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 عنصرًا من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.
في سياق متصل: فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني اليوم شبكات ألغام أرضية زرعتها الميليشيا الحوثية، في جولة قصر شرقي المدينة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
06:22 PM
تفكيك شبكة ألغام زرعتها الميليشيا في المدينة
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي، اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني باغتت مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز بهجوم مفاجئ.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية، مبينًا أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 عنصرًا من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.
في سياق متصل: فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني اليوم شبكات ألغام أرضية زرعتها الميليشيا الحوثية، في جولة قصر شرقي المدينة.
، هجوم مفاجئ للجيش اليمني يقتل 11 حوثياً بينهم قيادي في تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مفاجئ للجيش اليمني يقتل 11 حوثياً بينهم قيادي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.