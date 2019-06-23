، هجوم مفاجئ للجيش اليمني يقتل 11 حوثياً بينهم قيادي في تعز ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفكيك شبكة ألغام زرعتها الميليشيا في المدينة

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي، اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني باغتت مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز بهجوم مفاجئ.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية، مبينًا أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 عنصرًا من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو قصي، وجرح عشرات آخرين.

في سياق متصل: فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني اليوم شبكات ألغام أرضية زرعتها الميليشيا الحوثية، في جولة قصر شرقي المدينة.