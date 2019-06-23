، عملية قيصرية ناجحة بمجمع عبدالله الطبي بجدة لإنقاذ أربعينية وجنينها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ولادة المساعدية باشرت بإجرائها.. وحالتهما جيدة

تمكن فريق طبي مشترك من مركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ومستشفى الولادة والأطفال المساعدية في جدة – بعد عناية الله - من إنقاذ سيدة أربعينية وجنينها بعملية قيصرية عاجلة تكللت بالنجاح، حيث باشر بإجرائها فريق طبي متكامل من مستشفى الولادة والأطفال داخل مركز القلب بمجمع الملك عبدالله بإشراف فريق طبي مختص بأمراض القلب.

وكانت السيدة تعاني من اعتلال وقصور بعضلة القلب وبداية آلام الطلق خلال مراجعتها الطارئة للحمل، وهي في شهرها التاسع بمستشفى الولادة والأطفال، الأمر الذي استدعى المشرفين على الحالة الصحية للسيدة، وهم استشارية النساء والتوليد بولادة المساعدية وطبيب القلب بمستشفى الملك فهد العام، حيث استدعت حالة السيدة لمركز رعاية صحية متعدد الاختصاصات.

وبعد التنسيق الطبي المتكامل بين مركز القلب بمجمع الملك عبدالله ومستشفى الولادة بالمساعدية، أُدخلت السيدة بشكل عاجل للعناية القلبية بمركز القلب في مجمع الملك عبدالله لإجراء كامل الفحوصات الطبية المخبرية والإشعاعية منها أشعة الإيكو للقلب، وقد أظهرت النتائج وجود تضخم توسعي بالقلب مع ارتجاع بصمامات القلب وضعف ضخ القلب للدم.

ولخطورة الحالة الصحية للسيدة وجنينها، خصوصاً أن لديها 3 عمليات قيصرية سابقة، قرر الفريق الطبي المشترك إجراء عملية قيصرية عاجلة والذي باشر بإجرائها فريق الولادة برئاسة استشارية النساء والتوليد الدكتورة عفاف يسلم وأخصائية أول نساء وتوليد الدكتورة نجلاء فاضل، وبإشراف فريق مركز القلب برئاسة استشاري أمراض القلب الدكتور طارق طعيمة، واستشاري تخدير القلب الدكتور هشام سعد، وفريق طبي ثالث من التخدير.

ولفت الفريق الطبي أن السيدة غادرت الملاحظة الطبية القلبية المركزة بعد استقرار حالتها الصحية إلى أجنحة التنويم العام بالمجمع الطبي لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها، ونقل الطفل بإشراف فريق مختص بحديثي الولادة لمستشفى الولادة المساعدية، وهو بحالة صحية جيدة.