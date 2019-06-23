

الجزائر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

بدأت بالجزائر اليوم اعمال ملتقى اقليمي حول اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين تنظمه وزارة الدفاع الجزائرية بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء في المنظمة وهيئات جزائرية وخبراء جزائريين وأجانب .

ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام الى تحفيز تجسيد التزامات الدول الافريقية لتحقيق أهداف الاتفاقية ووضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء, كما يهدف أيضًا إلى تطوير دائم لمفهوم الأمن والسلامة وتتبع مسار المواد الكيميائية .

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الافريقية فيما يخص ادارة الامن في الصناعات الكيميائية .

// انتهى //

18:25ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء اعمال ملتقى اقليمي حول اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.