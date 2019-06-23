السعودية اليوم / الداخلية الليبية: الأوضاع الأمنية بمنفذ راس جدير الحدودي تسير بشكل طبيعي



طرابلس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

أكدت وزارة الـداخلية في حكومة الوفاق الليبية أن الأوضاع الأمنية في منفذ راس جدير الحدودي مع تونس تـسير بـشكل طـبيعي، مضيفة أن الأجـهزة الأمـنية المكلفة بتأمين المنفذ تـقوم بـواجـباتها عـلى أكمل وجـه.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن عدد الـمسافرين القاصدين تونس خلال الأيام الماضية بلغ حوالي 6000 آلاف مـسافر، نافية الشائعات التي تطلقها بعض الجهات عن توترات أمنية في المعبر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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17:53ت م

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