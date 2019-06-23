السعودية اليوم / هيئة الطيران تحتفي بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار ياسمين الميمني



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة

وتقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.

وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي، استمرارا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة إيمانا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.

وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL"من أمريكا، إلى تدريب مقسم على أربع مراحل، الأولى منها كانت تدريب أرضي تأسيسي في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.

أما المرحلة الثالثة فهي تدريب أرضي على طائرة ATR 72- 600 في مركز التدريب التابع لشركة نسما للطيران بمدينة حائل، ومن ثم المرحلة الرابعة وتتمثل في التدريب على جهاز المحاكاة التشبيهي لطائرات ATR72-600 في مدينتي جاكرتا ومدريد، ومنذ رحلة العودة إلى المملكة يجري تدريب المتقدمين على الرحلات المجدولة مع مدربين معتمدين من شركة نسما للطيران، وعند اجتياز مراحل التدريب كاملةً وبنجاح، يعتمد المدرب على أوراق التدريب وجاهزية المتقدم للاختبار النهائي، حيث يختبر مفتش من شركة نسما معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني المتدرب بشكل شفهي على الطائرة، ومن ثم جدولته على أربع رحلات، وبعد اجتيازه هذه المرحلة يصبح مساعد طيار على خط الرحلات.

مما يذكر أن شركة نسما للطيران من أوائل الشركات التي تستخدم طائرات الـ ATR- 72-600 في المملكة ودول الخليج، وهي طائرات الدفع توربيني ذات المحركين، إقليمية قصيرة المدى صنعت من قبل مصنع الطائرات الفرنسي-الإيطالي ATR، وتعد طائرات رائدة عالميًا في سوق الطائرات الإقليمية التي تسع نحو أكثر من 70 مقعدًا وسيحلق بها خريجي الدفعة الأولى من برنامج الطيارين الجدد لشركة نسما للطيران.

// انتهى //

17:25ت م

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الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساحتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة السعودية الكابتن ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة عبر أول رحلة رسمية لها بين (مطار حائل الدولي – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم) و(مطار حائل الدولي – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك).وتقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي، استمرارا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة إيمانا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL"من أمريكا، إلى تدريب مقسم على أربع مراحل، الأولى منها كانت تدريب أرضي تأسيسي في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.أما المرحلة الثالثة فهي تدريب أرضي على طائرة ATR 72- 600 في مركز التدريب التابع لشركة نسما للطيران بمدينة حائل، ومن ثم المرحلة الرابعة وتتمثل في التدريب على جهاز المحاكاة التشبيهي لطائرات ATR72-600 في مدينتي جاكرتا ومدريد، ومنذ رحلة العودة إلى المملكة يجري تدريب المتقدمين على الرحلات المجدولة مع مدربين معتمدين من شركة نسما للطيران، وعند اجتياز مراحل التدريب كاملةً وبنجاح، يعتمد المدرب على أوراق التدريب وجاهزية المتقدم للاختبار النهائي، حيث يختبر مفتش من شركة نسما معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني المتدرب بشكل شفهي على الطائرة، ومن ثم جدولته على أربع رحلات، وبعد اجتيازه هذه المرحلة يصبح مساعد طيار على خط الرحلات.مما يذكر أن شركة نسما للطيران من أوائل الشركات التي تستخدم طائرات الـ ATR- 72-600 في المملكة ودول الخليج، وهي طائرات الدفع توربيني ذات المحركين، إقليمية قصيرة المدى صنعت من قبل مصنع الطائرات الفرنسي-الإيطالي ATR، وتعد طائرات رائدة عالميًا في سوق الطائرات الإقليمية التي تسع نحو أكثر من 70 مقعدًا وسيحلق بها خريجي الدفعة الأولى من برنامج الطيارين الجدد لشركة نسما للطيران.// انتهى //17:25ت م0158

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.