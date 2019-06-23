السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة



الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

17:07ت م

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الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.// انتهى //17:07ت م0156

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