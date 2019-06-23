شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس استقبل معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وبحث معاليه والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.