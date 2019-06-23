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2019-06-23 عرفة يسجل أعلى درجة حرارة في العالم متابعات الخليج 365 - الرياض قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن جبل عرفة شهد تسجيل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية. Advertisements وسجل عرفة 48.4 درجة مئوية، في حين سجل موقع سيبي في باكستان 48.1 درجة، أما المركز الثالث فكان من نصيب الجزائر حيث وصلت الحرارة إلى 47.3. وجاءت باقي مناطق العالم كما يلي:









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