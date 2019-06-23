شكرا لقرائتكم فيديو.. مدير شرطة عسير يُودّع زملاءه عبر أثير جهاز العمليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-23 فيديو.. مدير شرطة عسير يُودّع زملاءه عبر أثير جهاز العمليات متابعات الخليج 365 - عسير بكلمات كلها وطنية واعتزاز ودّع اللواء صالح القرزعي مدير شرطة عسير السابق ومستشار مدير الأمن العام زملاءه اليوم عبر جهاز العمليات. Advertisements وعبْر أثير العمليات عبّر اللواء القرزعي عن شكره لمنسوبي شرطة عسير عمّا بذلوه من جهد في خدمة الوطن. وقال القرزعي : وجدت فيكم روح المبادرة والإيثار، وإنكار الذات، ووقفتُ معكم على كل أرضنا، ومهما كان العمل شاقًا، فإن إيماننا بالله وحبنا للوطن جعل المهام شيقة.









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