ترامب : قضية خاشقجي خضعت لتحقيق مكثف بالفعل

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي خضعت لتحقيق مُكثّف بالفعل معبرًا عن ثقته في الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاسبة الجناة.

Advertisements

تصريحات ترامب جاءت في مقابلة مع قناة CNB الأمريكية وتحدّث خلالها حول العديد من القضايا التي تهمّ المنطقة من بينها التصدي لإرهاب إيران.

وقال ترامب : أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق نافيًا في الوقت ذاته ما تردد من إرسال رسالة إلى طهران حول العمل العسكري الذي كانت الولايات المتحدة ستقوم به بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية في مضيق هرمز بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية.

وكان ترامب أكّد في وقت سابق على أن قضية خاشقجي هي شأن سعودي داخلي، وأنها أخذت أكبر مما تستحق.