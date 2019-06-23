تدفقات نقدية تصُبّ في جيب المواطن بعيدًا عن الراتب

2019-06-23

تدفقات نقدية تصُبّ في جيب متابعات الخليج 365 بعيدًا عن الراتب

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقّب المواطنون إيداع الراتب الأول بعد عيد الفطر بعد حوالي 72 ساعة حيث من المقرر أن يتم الإيداع في الساعات الأولى من يوم الخميس 27 يونيو الجاري.

وهذا الراتب انتظره المواطنون طويلًا حيث يأتي بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ويتزامن مع بداية فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، ورغبة البعض في السفر إلى الخارج خلال موسم العطلات.

واحتلّ وسم الراتب المركز الأول في الترند السعودي حيث تضمن الآلاف من التغريدات التي تُعبر عن انتظار متابعات الخليج 365 لهذا الموعد.

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ويتمّ إيداع الراتب في اليوم الـ27 من كل شهر ميلادي ويتمّ تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع الإجازة الأسبوعية أو صادف إجازة رسمية.

وتشهد الأيام الأخيرة من كل شهر والأيام الأولى من الشهر الميلادي الذي يليه إيداع العديد من الدفعات النقدية في حسابات المواطنين بحسب نوعية البرامج التي يستفيدون بها.

فقبل أن يتم إيداع الراتب في يوم 27 يتم إيداع راتب التقاعد بعد يومين، أما موعد إيداع راتب ساند لمستفيدي التأمينات فيتم في بداية الشهر الميلادي في حين يتم إيداع رواتب التأهيل الشامل والأسر الحاضنة يوم 26 من الشهر الميلادي.

ويتمّ إيداع راتب مستفيدي الضمان في اليوم الأول من الشهر الهجري كما يتم إيداع مخصص حافز بعد إيداع الراتب في حين يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 للأسر المستفيدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما مستفيدي الدعم السكني فسيتم إيداع مخصصاتهم بعد يومين.

كما تمّ إيداع دعم مبادرة الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان في بداية الشهر الميلادي خلال الأشهر الماضية.