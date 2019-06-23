إعلان نتائج القبول المبدئي لـ”الدفاع المدني” على رتبة عريف وجندي أول وجندي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي).

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.