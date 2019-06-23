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اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مع مندوبي عدد من الجهات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ، عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي اجتماعًا مع عدد من مندوبي وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بمقر المجلس بالرياض اليوم.

وناقش الاجتماع مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة المالية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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