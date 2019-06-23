شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة «عريف ـ جندي أول ـ جندي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) للتعين عليها في جميع مناطق المملكة. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) للتعين عليها في جميع مناطق المملكة. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.



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