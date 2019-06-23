شكرا لقرائتكم خبر عن سجن متحرش الدمام 18 شهرا.. و20 ألفا غرامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الدمام) @fatimah_a_d

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن المحكمة الجزائية بالدمام أدانت المتحرش بفتاة في الدمام، خلال محاولته الالتصاق بها من الخلف داخل محل تجاري، وقضت بسجنه سنة ونصف السنة، وتغريمه مبلغ وقدره 20 ألف ريال.

واستندت المحكمة في حكمها على عدد من الأدلة من بينها مشاهدة تسجيل كاميرات المراقبة داخل المحل، التي أظهرت المتهم، وهو يحاول التحرش بالمجني عليها، وكذلك إقرار المتهم في محضر عرض مقطع تسجيل كاميرات المراقبة بأنه هو الذي ظهر في المقطع خلال قيامه بهذا الفعل الإجرامي.

وبينت المحكمة أنه على الرغم من إنكار المتهم أمام المحكمة، الجريمة، إلا أنها اعتبرته «إنكارا مرسلا ليس عليه بيئة صحيحة تؤيده، ومردود عليه بإقراره الفعل في مراحل التحقيق كافة، مما يقضي بإدانته».