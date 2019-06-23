السعودية | تمرين سعودي أردني لرفع جاهزية البحرية والقوات الخاصة

شكرا لقرائتكم تمرين سعودي أردني لرفع جاهزية البحرية والقوات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر مناورات التمرين البحري المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (عبدالله_6)، والذي انطلق في الأردن منذ عدة أيام، وتقوم به مجموعة من قوات الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة قوات من العمليات الخاصة الأردنية، وذلك من أجل رفع الجاهزية القتالية، وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب، وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضيةمحاضرات نظرية وتدريبيات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين، حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين السعودي العقيد البحري عبدالله العمري، أن التدريبات التي تمّت في الأردن خلال الأسبوع الأول اشتملت على التالي:

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تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية عن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع.

كما أوضح أن التدريبات التي تمّت في المملكة العربية السعودية اشتملت على التالي: محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناصين، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه) بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين الذي ينفّذ في وقت واحد في الدولتين، يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية، التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات (عبدالله_6).

وانطلقت النسخة السابقة من التمرين عبد الله 5 في الساحل الشرقي السعودي، أبريل 2017، بمشاركة البحرية السعودية وقوات العمليات الخاصة الأردنية.