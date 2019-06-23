الان نتائج الدفاع المدني – رابط القبول المبدئي للدفاع المدني 1440 عبر منصة ابشر توظيف

الآن نقدم لحضراتكم متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية جديد الدفاع المدني حيث التعرف على نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني وذلك عبر أبشر توظيف.

نقدم معكم متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية جديد الوظائف العسكرية الهامة ومنها ما يدور حول الدفاع المدني، إذ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني وظائف الدفاع المدني كي يتمكن جميع الراغبين من الدفاع المدني تقديم 1440.

نتابع معكم تفاصيل الدفاع المدني توظيف 1440، حيث نتعرف معكم على الوظائف المعلنة بالإضافة لرابط التقديم والموعد المحدد للدفاع المدني القبول والتسجيل عبر ابشر توظيف.

الدفاع المدني

تعلن المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل 1440 وذلك على كل من الرتب (عريف، جندي أول، جندي) وذلك للتعيين بجميع مناطق المملكة.

الدفاع المدني توظيف

لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدم على الوظائف المعلنة عبر أبشر توظيف وهي:

لابد وأن يكون المتقدم سعودي الأصل ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

لابد وأن يكون المتقدم متمتعا بحسن السير والسلوك على ألا يكون مدان في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عام وألا يزيد عن (30) عام وفقا للهوية الوطنية للمتقدم وقت تقدم الطلب.

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم مع مناسبة الوزن مع الطول وفقا للائحة الطبية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

اجتياز المتقدم لكافة إجراءات القبول.

ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية

التزام المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقا لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل

توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم عليها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

الدفاع المدني وظائف

يبدأ التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف من يوم الأحد الموافق 1440/9/21 في تمام الساعة العاشرة صباحا على أن ينتهي تقديم وظائف الدفاع يوم الخميس الموافق 1440/9/25 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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قبول الدفاع المدني

يتم التقديم على الوظائف من خلال رابط ابشر توظيف من هنا

لمزيد من المعلومات من هنا

تحديث يمكنكم التعرف على نتيجة القبول المبدئي للدفاع المدني عبر الرابط التالي من هنا