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تنطلق في الخامس من يوليو المقبل.. "تحكم" ينظم بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية

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محمد بن مسعود - الدمام - ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت" التي ستقام في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وستتضمن البطولة بالنسبة للطائرات فئة واحدة هي طائرات أندور، فيما تشمل بطولة السيارات فئتي الدريفت للدفعين الخلفي والأمامي؛ حيث اشترط الاتحاد على المشاركين امتلاك عضوية الاتحاد والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، والتقيد بشروط وقوانين لائحة البطولة التي سيتم إعلانها بعد تحديد عدد المشاركين؛ إذ حدد الاتحاد الأول من يوليو المقبل موعداً أخيراً للتسجيل في البطولتين.

تنطلق في الخامس من يوليو المقبل..

تنطلق في الخامس من يوليو المقبل.. "تحكم" ينظم بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت" التي ستقام في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وستتضمن البطولة بالنسبة للطائرات فئة واحدة هي طائرات أندور، فيما تشمل بطولة السيارات فئتي الدريفت للدفعين الخلفي والأمامي؛ حيث اشترط الاتحاد على المشاركين امتلاك عضوية الاتحاد والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، والتقيد بشروط وقوانين لائحة البطولة التي سيتم إعلانها بعد تحديد عدد المشاركين؛ إذ حدد الاتحاد الأول من يوليو المقبل موعداً أخيراً للتسجيل في البطولتين.

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23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440

05:37 PM

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت" التي ستقام في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وستتضمن البطولة بالنسبة للطائرات فئة واحدة هي طائرات أندور، فيما تشمل بطولة السيارات فئتي الدريفت للدفعين الخلفي والأمامي؛ حيث اشترط الاتحاد على المشاركين امتلاك عضوية الاتحاد والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، والتقيد بشروط وقوانين لائحة البطولة التي سيتم إعلانها بعد تحديد عدد المشاركين؛ إذ حدد الاتحاد الأول من يوليو المقبل موعداً أخيراً للتسجيل في البطولتين.

، تنطلق في الخامس من يوليو المقبل.. "تحكم" ينظم بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية ،
المصدر : الخليج 365

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