محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا. وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات. وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23 نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا. وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات. وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. Advertisements 23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 05:28 PM أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا. وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات. وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. ، مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.