، تطورات صناعة الجوال تزيد الصراع بين الشركات المنتجة على كسب العميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدث الإصدارات.. جهاز بخاصية التقريب 10 مرات

بات تنافس الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الجوال شرساً في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها هذه الصناعة منذ اقتحام كاميرا التصوير للجوالات قبل سنوات عدة.

ودعا هذا التنافس المتسارع، الشركات للتنافس على إيجاد كاميرات متنوعة وعدسات عالية الجودة للحصول على رضا العميل، وهو ما شجع شركة OPPO على طرح هواتف Reno في السوق السعودي بعدد ملفت لكاميرات التصوير والعدسات.

هذا الطرح الجديد المتمثل في هاتف Reno 10x Zoom تم تزويده بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

وتعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم -160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتفReno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتفReno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما تساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت. باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، ويعالج Reno الوجوه والخلفيات بشكل منفصل ويوفرتأثيرات محسنة للون البشرة، فتقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom Edition تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة الجودة، بسرعة 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

ويمتلك هاتف Reno كاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع استبدال الكاميرا العريضة والكاميرا المقرِّبة بكاميرا عمقها 5 ميجابكسل لتوفير جودة فائقة للصور التي لا تقع ضمن مجال التركيز.

وتعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتفReno. تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

. ويمتاز الهاتفان بمفهوم جديد كلياً من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل وكلاهما مجهز بشاشة OLED كاملة مع حواف رفيعة للغاية، وكاميرا سيلفي مخفية، ومكونات ذات جودة فائقة. وقد تم تجهيز هاتفOPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر 1899 درهماً إماراتياً و 1899 ريالاً سعودياً. أما هاتفOPPO Reno 10xZoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت وستعلن الشركة عن سعره وميعاد توافره في الأسواق لاحقًا.

تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.