حريق يلتهم ناقلة وقود قرب الليث إثر اصطدامها بـ7 مركبات.. ومصرع وإصابة 4 أشخاص

شهد طريق الساحل الدولي “جدة – جازان” بالقرب من محافظة الليث، واقعة مأساوية، إثر اندلاع حريق هائل بناقلة وقود على الطريق، بعد اصطدامها بنحو 7 مركبات، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين.

وذكرت مصادر أن الحريق حدث صباح اليوم، نتيجة محاولة قائد الناقلة الالتفاف، وفي ظل عدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب، اصطدم بـ7 مركبات، ما تسبب في اندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود، ووفاة قائدها على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، حيث نُقلوا جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن فرق الدفاع المدني ومرور محافظة الليث، إلى جانب دوريات أمن الطرق باشروا الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.