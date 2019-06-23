شاهد: ماذا فعل مواطن بمنزله للتخفيف من حر الصيف

أقدم مواطن، على تصرف طريف وغريب للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. وقام المواطن بتغطية منزله بالكامل بالأشجار المتسلقة، لامتصاص الحرارة.

يذكر أن فصل الصيف بدء رسميًا في المملكة أمس الجمعة، وقد سجّلت عدة محافظات درجات حرارة مرتفعة جدًا وصلت إلى 49 درجة مئوية.

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