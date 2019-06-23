آخر تطورات واقعة اختفاء الشاب توفيق في ظروف غامضة بالطائف – صور

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في الدفاع المدني والبحث الجنائي، كذلك فريق “ساعد” التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، مهام البحث المُكثف عن الشاب المفقود “توفيق”، الذي أكمل قُرابة الثلاثة أيام مُختفيًا عن ذويه ولايزال البحث مستمرًا.

فيما لاتزال الجهات الأمنية تُباشر البحث للوقوف على آثار الدماء والسحب عند موقع سيارة المفقود والتي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير شمالي الطائف.

في حين أخضعت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع فريق “ساعد” التطوعي الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهود مضنية، عن طريق المُشاة وبالسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولًا لتلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير لوجود المفقود بها ، بحسب سبق .

في الوقت الذي لوحظَ وجود الكثير من الأبار المكشوفة وغير المُغطاه، بخلاف أحد المستنقعات الخطرة والذي نزل بداخله الغواصون ولم يتوصلوا لأثر.

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