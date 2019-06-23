«الصحة» تقدم 4 نصائح للحماية من الجلطات الوريدية

قدمت وزارة الصحة 4 نصائح للمسافرين للوقاية من الجلطات الوريدية وحمايتهم منها خاصة في أوقات السفر.
وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها المسافرون، منها الجلوس 4 ساعات مستمرة، مطالبة بعدم تكرارها منعًا للإصابة من الجلطات الوريدية.
وتابعت: «سواءً كنت مسافر بالطيارة أو السيارة أو حتى لو كنت جالس لحالك ببيتكم لا تجلس ٤ ساعات مستمرة حتى تحمي نفسك من الجلطات الوريدية».
وأضافت: عليك شرب الماء بشكل كافٍ، ولبس الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية الإصابة، وعدم وضع الساق على الساق لفترة طويلة، وممارسة تمارين الأرجل.
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