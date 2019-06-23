تصل إلى 49.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق بدءًا من الغد

حذّرت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، من ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها اليوم، إن درجات الحرارة تسجل في بعض المناطق ارتفاعًا كبيرًا، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تسجل درجات حرارة بين 46 – 49 درجة مئوية، فيما تسجل منطقة الرياض بين 43 – 46 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في الحدود الشمالية بين 42 – 45 درجة.

وأكدت أن درجات الحرارة سجلت في منطقة الجوف بين 42 – 45 فيما تراوحت في المدينة المنورة بين 44 – 48، كما سجلت في مكة المكرمة بين 44 – 48.

قدم الخبير الفلكي، عضو لجنة تسميات بالسعودية عبدالعزيز الحصيني عددًا من النصائح المهمة في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

Advertisements

وطالب الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما طالب باستعمال الشماسي أو الشماغ، والاستحمام بكثرة، والإكثار من شرب الماء مع الابتعاد عن الماء شديد البرودة، والجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.

وفي سياق ذي صلة، توقَّع الفلكي خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة الخليج هذا الأسبوع فيما يعرف بفترة «حر الانصراف».

وقال الزعاق، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من منتصف هذا الأسبوع إلى نهايته سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن تأثير «حر الانصراف» سيصل إلى شمال وشرق ووسط السعودية خلال الأسبوع الجاري.