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حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق من ارتفاع درجات الحرارة، ابتداءً من يوم غد على مناطق مكة والمدينة والأحساء غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "غداً الاثنين سترتفع درجات الحرارة على بعض مناطق #الخليج شمال وشرق ووسط #السعودية خاصة #مكة_المكرمة #المدينة__المنورة #الأحساء #الكويت #العراق ويستمر هذا الارتفاع إلى نهاية هذا الأسبوع".
"الزعاق" يحذر: ارتفاع الحرارة في مكة والمدينة والأحساء.. غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق من ارتفاع درجات الحرارة، ابتداءً من يوم غد على مناطق مكة والمدينة والأحساء غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "غداً الاثنين سترتفع درجات الحرارة على بعض مناطق #الخليج شمال وشرق ووسط #السعودية خاصة #مكة_المكرمة #المدينة__المنورة #الأحساء #الكويت #العراق ويستمر هذا الارتفاع إلى نهاية هذا الأسبوع".
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
03:01 PM
قال: يستمر إلى نهاية هذا الأسبوع ويشمل الكويت ووسط المملكة
حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق من ارتفاع درجات الحرارة، ابتداءً من يوم غد على مناطق مكة والمدينة والأحساء غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "غداً الاثنين سترتفع درجات الحرارة على بعض مناطق #الخليج شمال وشرق ووسط #السعودية خاصة #مكة_المكرمة #المدينة__المنورة #الأحساء #الكويت #العراق ويستمر هذا الارتفاع إلى نهاية هذا الأسبوع".
، "الزعاق" يحذر: ارتفاع الحرارة في مكة والمدينة والأحساء.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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