، "الزعاق" يحذر: ارتفاع الحرارة في مكة والمدينة والأحساء.. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يستمر إلى نهاية هذا الأسبوع ويشمل الكويت ووسط المملكة

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق من ارتفاع درجات الحرارة، ابتداءً من يوم غد على مناطق مكة والمدينة والأحساء غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "غداً الاثنين سترتفع درجات الحرارة على بعض مناطق #الخليج شمال وشرق ووسط #السعودية خاصة #مكة_المكرمة #المدينة__المنورة #الأحساء #الكويت #العراق ويستمر هذا الارتفاع إلى نهاية هذا الأسبوع".