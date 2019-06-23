، ‏تعرّف على مميزات الإقامة المميزة لحاملها.. وهذه المخالفات تلغيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع بدء استقبال منصة "سابرك" لطلبات الراغبين الحصول عليها

بدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

أنواع الإقامة المميزة

يقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية:

1- الإقامة المميزة الدائمة: هي إقامة غير محددة المدة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة.

2- إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد): يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة.

مزاياها

سيتمتع حامل الإقامة المميزة بعددٍ من المزايا، وتشمل الآتي:

1- لإقامة في المملكة مع أسرته.

2- تأشيرات زيارة للأقارب.

3- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

4- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

5- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

6- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

7- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

8- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

9- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

10- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

شروط التقديم

تمتاز الإقامة المميزة بسهولة إجراءات الحصول عليها، وشروط التقديم عليها، وهي كالتالي:

1- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

3- خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

4- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

5- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

6- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

حالات الإلغاء

وتُلغى الإقامة المميزة بموجب أحكام النظام، في الحالات الآتية:

1- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها.

2- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

3- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.

4- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

5- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

6- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.