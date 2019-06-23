الزعاق: ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من منتصف الأسبوع.. حر الانصراف

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من منتصف الأسبوع الحالي، وتستمر حتى نهايته في منطقة الخليج وعلى شمال وشرق ووسط المملكة نتيجة حر الانصراف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حر الانصراف: من منتصف هذا الأسبوع إلى نهايته سترتفع درجات الحرارة على #الخليج نواحي #العراق #الكويت وشمال وشرق ووسط #السعودية بما يُعرف ببحر الانصراف والعامة تقول (لا حر إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعد ما تنصرف الشمس من الشمال، والشمس الآن انصرفت.