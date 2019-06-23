السعودية اليوم / الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) // للصحف //



الرياض 20 شوال 1440هـ الموافق 23 يونيو 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) للتعين عليها في جميع مناطق المملكة.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa .

// للصحف // // انتهى //

15:42ت م

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