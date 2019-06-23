السعودية اليوم / انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف غدًا



جنيف 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تبدأ غدًا الاثنين في جنيف أعمال الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتستمر حتى 12 يوليو القادم.

وينظر المجلس الحقوقي في أكثر من 100 تقرير تخص مجموعة واسعة من القضايا التي قدمها 24 من خبراء وآليات حقوق الإنسان.

وتركز هذه الدورة على قضايا حقوق المرأة وتعقد جلسات خاصة حولها يومي 27 و28 يونيو بما في ذلك العنف ضد المرأة وغيرها، كما تركز على قضية حقوق النازحين والمشردين داخليًا ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم الدعم لهم.

ويناقش المجلس مسألة تجريم حرمان النازحين واللاجئين والمهاجرين والمشردين من المساعدات الإنسانية، وإدماج النازحين والمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر في المجتمعات الجديدة. كما يناقش الحق في الصحة والتعليم ومكافحة الفقر المدقع.

كما يناقش المجلس أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ويعقد حوارًا تفاعليًا مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، والأوضاع في ميانمار وبوروندي وروسيا البيضاء وإريتريا وفنزويلا.

// انتهى //

15:22ت م

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