السعودية اليوم / بلدية النعيرية ترفع أكثر من 21 ألف م3 من أنقاض ومخلفات خلال الربع الثالث من العام الجاري



النعيرية 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة النعيرية أكثر من 21 ألف متر مكعب من مخلفات وأنقاض من داخل الأحياء السكنية، ومداخل المحافظة والمراكز والهجر، وذلك خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني, أن البلدية كثفت أعمال النظافة في أحياء المحافظة التي شملت الصناعية (حي العزيزية - وحي المحمدية - وحي الفيصلية - وحي الربيع - وحي الخليج - وحي الروضة - وسوق الماشية).

وبين أنه جرى رفع قرابة الـ13,050 طن نفايات منزلية، ورفع ما يزيد عن 21,600 م3 من مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ومداخل المحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن العمل لازال جاريًا على بقية الأحياء تباعًا حيث تم رفع 2740 م3 من الرمال من داخل الأحياء وبالمداخل.

وأشار المهندس الرجباني إلى أنه جرى إضافة 66 حاوية واستبدال 470 حاوية أخرى وإزالة ورفع 210 لوحات إعلانية مخالفة من مداخل المحافظة وبالشوارع الرئيسة.

وأكد استمرار أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه العامة بالمحافظة, واستمرار أعمال المكافحة, حيث جرى استهلاك 320 لترًا من المبيدات والمطهرات استخدمت في رش الأحياء الداخلية حسب ما هو معمول به في الجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة.

ودعا رئيس بلدية النعيرية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لهذا الغرض، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة الرسمية، ومن خلال مركز 940 الذكي.

// انتهى //

15:19ت م

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