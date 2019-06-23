السعودية اليوم / استمرار التمرين الثنائي المختلط "عبدالله 6" في السعودية والأردن بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية



عمان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي "عبدالله_ 6" التي تشارك فيها المملكة العربية

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية و تدريبيات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية وعن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع .

كما أوضح أن التدريبات التي تمت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه) ، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، و الرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين، الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات "عبدالله_6".

// انتهى //

15:09ت م

0124



عمان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستستمر مناورات التمرين البحري الثنائي "عبدالله_ 6" التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية من خلال القوات البحرية الملكية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القوات من العمليات الخاصة الأردنية التي انطلقت منذ عدة أيام في الأردن،من أجل رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية و تدريبيات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية وعن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع .كما أوضح أن التدريبات التي تمت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه) ، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، و الرماية بالذخيرة الحية.يشار إلى أن التمرين، الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات "عبدالله_6".// انتهى //15:09ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استمرار التمرين الثنائي المختلط "عبدالله 6" في السعودية والأردن بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.