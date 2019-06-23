

الوجه 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها في محافظة الوجه، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة أهالي المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للقسم النسائي، لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنات بكل يسر وسهولة واختصار الجهد عليهن.

وأوضحت المشرفة على الوحدة المتنقلة ومديرة أحوال الفرع النسائي بمحافظة أملج فاطمة بنت محمد البلوي أن الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وبدل فاقد والبطاقات التالفة وتجديدها.

وبينت البلوي أن الوحدة تستقبل الطلبات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً, وأن حجز المواعيد سيكون عن طريق مكتب أحوال الوجه للقسم الرجالي، مشيرةً إلى أن الوحدة ستتواجد في المحافظة لمدة أسبوعين.

// انتهى //

15:02ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بمحافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.