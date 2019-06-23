السعودية اليوم / مختبر أمانة عسير يستقبل أكثر من 5 آلاف عينة من العسل



أبها 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

سجل مختبر أمانة منطقة عسير خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 5 آلاف عينة من العسل الذي جرى تحليله والكشف عليه لمقارنتها بالمواصفات القياسية

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة وجميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني، حيث يستقبل المختبر كل المواطنين والراغبين في زيارته والاستفادة من خدماته.

وأشار إلى أن المختبر قام خلال الستة أشهر الماضية بتحليل نحو 5378 عينة لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي منها 5238 عينه من العسل جرى الكشف عليها للتأكد من جودته ، ومقارنته بالمواصفات القياسية السعودية, إلى جانب إجراء التحليل الميكروبيولوجي على 91 عينة لأغذية متنوعة, وكان عدد العينات المتطابقة للمواصفات 60 عينة بنسبة 65% , بينما كانت العينات الغير مطابقة للمواصفات 31 عينة بنسبة 34%.

وبيّن الحميدي أن المختبر يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة، ليقوم باستقبال العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه.

// انتهى //

15:00ت م

0120



أبها 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسسجل مختبر أمانة منطقة عسير خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 5 آلاف عينة من العسل الذي جرى تحليله والكشف عليه لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة وجميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني، حيث يستقبل المختبر كل المواطنين والراغبين في زيارته والاستفادة من خدماته.وأشار إلى أن المختبر قام خلال الستة أشهر الماضية بتحليل نحو 5378 عينة لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي منها 5238 عينه من العسل جرى الكشف عليها للتأكد من جودته ، ومقارنته بالمواصفات القياسية السعودية, إلى جانب إجراء التحليل الميكروبيولوجي على 91 عينة لأغذية متنوعة, وكان عدد العينات المتطابقة للمواصفات 60 عينة بنسبة 65% , بينما كانت العينات الغير مطابقة للمواصفات 31 عينة بنسبة 34%.وبيّن الحميدي أن المختبر يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة، ليقوم باستقبال العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه.// انتهى //15:00ت م0120

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