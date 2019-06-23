

جدة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس اليوم، ورشة "إدارة الأداء" استهدفت 40 موظفاً من 15 بلدية محافظة، بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات, ومدير عام الموارد البشرية في الأمانة.

وهدفت الورشة إلى شرح نظام ميثاق الأداء وعرض تجربة الأمانة في هذا الجانب، كما تضمنت المحاور استعراض دورة إدارة الأداء والفئة المستهدفة في النظام.

وحققت أمانة جدة السبق في تنفيذ لائحة إدارة الأداء الجديدة بنماذجه، وبناء نظام ميثاق آداء إلكتروني من قبل كفاءات من الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، بهدف توفير أدوات قياس أكثر تطورا لرفع آداء العنصر البشري في الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك وفق توجهات وزارة الخدمة المدنية نحو رفع كفاءة الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يتماشى مع المرحلة القادمة، ويحقق تطلعات القيادة في تحقيق رؤية 2030م.

يذكر أن أمانة جدة لديها قاعدة بيانات معلوماتية تُعد مرجعاً لصياغة المهام الوظيفية وتحويلها لأهداف ذكية وتتضمن ثلاثة عناصر "أهداف ذكية, ومعيار قياسي, والناتج المستهدف لكل هدف".

// انتهى //

14:55ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تستعرض نظام ميثاق الأداء لـ15 بلدية محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.