السعودية اليوم / بلدي عرعر ينفذ جولات على محطات الوقود



عرعر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

نفذ المجلس البلدي بعرعر أمس, جولات ميدانية على محطات الوقود داخل المدينة, وذلك لرصد الملاحظات وطرحها للدراسة بغرض تحسينها وتطويرها.

وتهدف الجولات إلى تقييم محطات الوقود الواقعة في نطاق البلدية، من ناحية مستوى النظافة العامة، وتوفير الأرصفة والمداخل والمخارج، ودورات المياه.

// انتهى //

14:53ت م

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