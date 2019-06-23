السعودية اليوم / أربعة مشاريع خدمية وتطويرية تنفذها أمانة الأحساء



الأحساء 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

وقعت أمانة محافظة الأحساء ثلاثة عقود، ضمن مبادرتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تشمل تحسين وتطوير محور طريق الأمير سعود الفيصل بمدينة المبرز، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة في الطرق الرئيسة والفرعية بمدينة العيون وتوابعها، وتحسين وتطوير المحاور الرئيسة بمدن العمران والجفر والعيون وتوابعها.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن أمانته تبدأ خلال الأيام المقبلة بتنفيذ أعمال أربعة مشاريع في الأشغال العامة، منها ثلاثة أعمال في إطار تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، منها إنشاء مراكز مراقبة وإنقاذ بشاطئ العقير، مشيراً إلى خطوات البدء في تنفيذ المشاريع وإنجازها، مبيناً أن الكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 15703064 ريالاً.

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14:52ت م

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