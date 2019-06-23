السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي المدير التنفيذي للبنك الدولي



عمّان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، المدير التنفيذي عميد مجلس ادارة البنك الدولي ميرزا حسن الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، التاكيد على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في الأردن، واستعراض جملة من المشروعات الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه.

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14:49ت م

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