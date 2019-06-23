مزايا الإقامة المميزة وشروطها والفرق بينها وبين تأشيرة المستثمر

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مركز الإقامة المميزة عبر موقعه الرسمي أبرز الأسئلة الشائعة بشأن الإقامة المميزة والتي تتمثل في مزايا الإقامة المميزة وشروطها وأنواعها والفرق بينها وبين تأشيرة المستثمر.

ما هي المزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة؟

وفي هذا السياق أوضح مركز الإقامة المميزة أن حامل الإقامة المميزة يتمتع بالحقوق والمزايا الآتية:

– الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

– تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

– استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

– امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

– الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

– امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

– العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

– حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

– مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

شروط التقدم لطلب الحصول على الإقامة المميزة

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التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي الشروط الآتية:

– تقديم جواز سفر ساري المفعول.

– ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

– تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

– تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

– تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

– أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

– علماً بأن للجنة الإشراقية على المركز إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

ما هي أنواع الإقامة المميزة والمقابل المالي

النوع الأول: الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (100.000) ريال سعودي، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

النوع الثاني: الإقامة المميزة غير محددة المدة، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (800.000) ريال سعودي.

الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر

هناك عدد من الاختلافات، ومن أبرزها:

– ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

– تكون إقامة المستثمر مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

– تبين إقامة المستثمر أن مهنة حاملها “مستثمر” بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة.

– لا يصدر لحامل إقامة المستثمر رخصة عمل.

– لا يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر.