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2019-06-23 اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات الشمالية متابعات الخليج 365 - الشمالية اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أ. عثمان بن إبراهيم العثمان وبحضور مدير إدارة شؤون المعلمين أ. محمد بن عبدالله السليم، اليوم الأحد، نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ. Advertisements وشملت حركة النقل ٥٩٢ معلماً ومعلمة وبنسبة ٣٧٪؜ للمعلمات و٤٠٪؜ للمعلمين، ‫متمنياً للجميع التوفيق.









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