فيديو.. هكذا يتعامل الحوثيون مع المواطن العادي بصنعاء

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2019-06-23 فيديو.. هكذا يتعامل الحوثيون مع متابعات الخليج 365 العادي بصنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة المروعة التي يتعامل بها الحوثيون مع المدنيين اليمنيين. Advertisements وظهر خلال المقطع مجموعة من الحوثيين المسلحين يعتدون بالضرب على أحد العمال من اليمنيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وظهر خلال المقطع، العامل وهو يجلس على كرسي أمام بضاعته ومر عليه عدد من الحوثيين المدججين بالسلاح وانهالوا عليه بالضرب والصفع على الوجه.









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