“بشرة خير” وزارة الإسكان تزف بشرة خير للمستفيدين بشأن التمويل العقاري المدعوم عبر رسالة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن آلية دعم مستفيدي القرض العقاري، لأصحاب الدخول الأكبر من 14 ألف ريال شهرياً، ونتمنى أن نوفق في تقديم المعلومة الدقيقة والبسيطة التي يستوعبها متابعينا الأحباب بالمملكة.

تحديث اليوم الأحد: زفت وزارة الإسكان خبر سار للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري للدخول الأكبر من 14 ألف ريال شهرياً حيث تلقى مستفيدي برنامج سكني رسالة نصية من وزارة ألإسكان تضمنت تحسين التمويل العقاري المدعوم وزيادة الدعم للمستفيدين سواء القدامى أو الجدد وجاءت نص الرسالة كما يلي” عزيزي مستفيد برنامج سكني يسرنا أن نعلن عن تحسين التمويل المدعوم بزيادة الدعم عن المستفيدين الجدد والحاليين وذلك لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال مع العلم أن المستفيدين الذين تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال ما زالوا يتمتعون بدعم 100 % كما في السابق وبدون أي تغير وتفضلوا بالتأكد من دعمكم الجديد من خلال حاسبة الدعم عبر تطبيق سكني أو الموقع الإلكتروني من هنا.

أعلن السيد خالد بن محمد العمودي / المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن تعديلات على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري، برفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الأكثر من 14 ألف ريال شهرياً بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة عن ال14 ألف، بدلاً من خفض الدعم مباشراً من 100% إلي 35% حسب المعمول به حالياً.

تعرف على نظام الدعم في الآلية الجديدة للقرض العقاري

أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد عن 14 ألف ريال شهرياً، سيتم خفض دعم قروضهم بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة عن ال14 ألف، أي أن الذي دخله 15 ألف ريال سيتم دعم قرضه بنسبة 95%.

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وأشار العمودي أن اعتماد 14 ألف ريال كحد أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغير، بالإضافة إلي استمرار العمل بالمقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل دون تغير.

تعرف على نسبة تعويض المستفيدين السابقين

أضاف خالد بن محمد العمودي، أنه سيتم تعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعم بنسبة 100%، بناءُ على المضمونة الحالية وحيث سيتم تعويضهم وجدولة مبالغ الدعم لهم بناءً على نسبة الدعم الجديدة

لمعرفة نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري عبر الرابط التالي من هنا

أهداف التعديلات الجديدة لدعم القرض العقاري

تحسين مضمون الدع الحالية. زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعم. زيادة نسبة رضاء المستفيدين من البرنامج.

تحديث: أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه سيتم إيداع القرض العقاري لمستفيدي برنامج سكني أعتباراً من الأسبوع المقبل بعد التعديل على ألية الدعم لمن يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال سعودي،وقال سيف السويلم سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي سكني أعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط التالي.

وفي نهاية التقرير نتمنى دوام التوفيق للمملكة في إتخاز القرارات التي تساهم في رفعة شأن المملكة في كافة المجالات.

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