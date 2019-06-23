شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني ( الرياض )

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة من1 يوليو وحتى15 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.